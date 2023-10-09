Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко анонсировал скорое увольнение министра инфраструктуры Александра Кубракова.

«Итак, держите инсайд. Кубракова скоро уволят», — сообщил он в своём Telegram-канале.

По словам политика, на это есть три причины. Он добавил, что Кубраков попал «в огромную немилость» у Владимира Зеленского из-за активного общения с посольством США. Кроме того, как утверждает Гончаренко, у министра появились проблемы с распределением денег с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком.

«Забавно, что совсем недавно Кубраков был любимцем Зеленского. Вот так от любви до ненависти один Ермак», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что представителя теробороны Вооружённых сил Украины — американского трансгендера Сару Эштон-Чирилло — отстранили от должности.

До этого Эштон-Чирилло заявлял, что вскоре «мир увидит», как «кремлёвские пропагандисты расплатятся» за «преступления». Таким образом трансгендер высказался в адрес российских журналистов.

В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отправит в международные организации и НПО видео, где Эштон-Чирилло обещает убивать пророссийских журналистов.