Представителя теробороны Вооружённых сил Украины — американского трансгендера Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности.

Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление командования Сил территориальной обороны ВСУ.

«Заявления сержанта Эштона-Чирилло в последние дни не были одобрены командованием СВО и командованием ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Эштона-Чирилло отстранили от должности до завершения расследования его недавних высказываний.

Ранее Эштон-Чирилло опубликовал новое видео с угрозами в адрес российских журналистов и официальных лиц. В обращении трансгендер заявил, что «военные преступники» понесут наказание после окончания конфликта.

До этого Эштон-Чирилло заявлял, что на будущей неделе «мир увидит», как «кремлёвские пропагандисты расплатятся» за «преступления». Таким образом трансгендер высказался в адрес российских журналистов.

В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отправит в международные организации и НПО видео, где Эштон-Чирилло обещает убивать пророссийских журналистов.