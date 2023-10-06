Верховная рада Украины проголосовала за увеличение расходов бюджета на 2023 год ещё на $8,83 млрд, в результате чего дефицит бюджета достигнет $54,75 млрд.

Об этом в своём Telegram сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

«Установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут больше 3,39 трлн гривен ($93 млрд), а дефицит — больше 2 трлн гривен ($54,75 млрд)», — указал он.

Больше всего финансирования получат силовые и военные структуры Украины.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.

14 июля Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности. Также он сказал, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна, она не может сама себя обеспечивать.