RT нашёл родного отца угнавшего вертолёт на Украину предателя Кузьминова

RT нашёл родного отца лётчика-предателя Максима Кузьминова. Мужчина винит мать Кузьминова в том, что тот совершил предательство, угнав вертолёт на Украину.

Отец Кузьминова рассказал, что рос сиротой и воспитывался в детдоме. Затем он вёл «аморальный образ жизни», а в 1990-х, незадолго до рождения сына, попал в тюрьму (причину называть не стал).

После того, как мужчина вышел на свободу, он расстался с матерью Кузьминова, а с сыном редко виделся.

«Когда он уже был совершеннолетний, мы с ним встретились. Совершеннолетний уже такой, в годах! Уже учился там (в Сызранском авиационном училище. — RT). В 2014 году я видел его в последний раз и последний раз с ним разговаривал. После этого я его не слышал и не видел», — отметил он.

Мужчина добавил, что сразу после исчезновения вертолёта он был опрошен следователями.

По его мнению, его сын со своей матерью должны в первую очередь покаяться перед Богом «за все свои грехи».

Подробнее — в материале RT.

Как ранее узнал RT, уголовное дело в отношении Максима Кузьминова, который угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину, будет вести ФСБ.

Сам Кузьминов на Украине дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что вместе с ним были ещё двое членов экипажа, не знавших о плане побега. После посадки вертолёта на территории Украины они не захотели сдаваться. Кузьминов, сидевший перед журналистами в футболке с украинским гербом, заявил, что их, «возможно, ликвидировали».

Погибшие российские военные, которые находились в вертолёте, — 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов и лётчик-штурман Хушбахт Турсунов.