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В Раде заявили об отсутствии у Украины шансов выжить без финансовой помощи США

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил об отсутствии у Украины шансов выжить без финансовой помощи США.
В Раде заявили об отсутствии у Украины шансов выжить без финансовой помощи США
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Без поддержки США шансов выстоять у нас практически нет. То, что произошло вчера в конгрессе, уже не просто звонок, это уже звон. Нужно поменять стратегию. Нужно поступать иначе», — указал он.

Ранее президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.

В сентябре министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.

14 июля Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности. Также он сказал, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна, она не может сама себя обеспечивать.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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