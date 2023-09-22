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МО: вооружённые формирования Карабаха сдают оружие под контролем миротворцев

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Вооружённые формирования Нагорного Карабаха начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев, уже сдано шесть единиц бронетехники и более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, а также около 5 тыс. боеприпасов.
МО: вооружённые формирования Карабаха сдают оружие под контролем миротворцев
  • РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Во исполнение достигнутых договорённостей о прекращении боевых действий вооружёнными формированиями Карабаха начата сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев, военнослужащие из населения Нагорного Карабаха, добровольно сложившие оружие во время операции Азербайджана, свободны.

Армянский премьер Никол Пашинян сообщил, что для жителей Нагорного Карабаха в Армении подготовлено 40 тыс. мест.

Днём 20 сентября в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.

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