Помощник Алиева: сдавшие оружие армянские военные Карабаха могут быть свободны
- AFP
- © Nagorno-Karabakh Foreign Ministry
Его слова приводит Sputnik Азербайджан.
«Военнослужащие, добровольно сложившие оружие, свободны», — говорится в сообщении агентства.
Также Баку готов выделить автомобили скорой помощи для сбора раненых военнослужащих и выделить медицинский транспорт для эвакуации раненых в Армению.
Как ранее заявил армянский премьер Никол Пашинян, для жителей Нагорного Карабаха в Армении подготовлено 40 тыс. мест.