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Помощник Алиева: сдавшие оружие армянские военные Карабаха могут быть свободны

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Военнослужащие из населения Нагорного Карабаха, добровольно сложившие оружие во время операции Азербайджана, свободны, заявил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.
Помощник Алиева: сдавшие оружие армянские военные Карабаха могут быть свободны
  • AFP
  • © Nagorno-Karabakh Foreign Ministry

Его слова приводит Sputnik Азербайджан.

«Военнослужащие, добровольно сложившие оружие, свободны», — говорится в сообщении агентства.

Также Баку готов выделить автомобили скорой помощи для сбора раненых военнослужащих и выделить медицинский транспорт для эвакуации раненых в Армению.

Как ранее заявил армянский премьер Никол Пашинян, для жителей Нагорного Карабаха в Армении подготовлено 40 тыс. мест.

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