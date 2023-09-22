Помощник Алиева: сдавшие оружие армянские военные Карабаха могут быть свободны

Военнослужащие из населения Нагорного Карабаха, добровольно сложившие оружие во время операции Азербайджана, свободны, заявил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.

Его слова приводит Sputnik Азербайджан.

«Военнослужащие, добровольно сложившие оружие, свободны», — говорится в сообщении агентства.

Также Баку готов выделить автомобили скорой помощи для сбора раненых военнослужащих и выделить медицинский транспорт для эвакуации раненых в Армению.

Как ранее заявил армянский премьер Никол Пашинян, для жителей Нагорного Карабаха в Армении подготовлено 40 тыс. мест.