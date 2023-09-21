WP: Пентагон запретил ВСУ использовать оружие США для атак на территории России

Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предостерёг главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного от использования американского оружия для атак на территории России.

Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники.

Как пишет газета, предупреждение Пентагона последовало после удара украинского беспилотника по Кремлю.

«Милли... предупредил Залужного, чтобы ВСУ «не использовали американское оружие» в подобных атаках внутри России», — говорится в публикации.

Как ранее сообщила газета The New York Times, власти США допустили, что атаку беспилотников на Кремль в мае организовала одна из украинских спецслужб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неважно, какое из подразделений Киева атаковало Кремль, — за этим так или иначе стоит киевский режим.