Кабмин Армении заявил, что Франция инициирует заседание СБ ООН по Карабаху

Армянский премьер Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Французский лидер заявил, что Париж инициирует заседание Совета Безопасности ООН, сообщает правительство Армении.

«Обе стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации. Президент Франции сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией Франция инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении кабмина в Telegram.

Также ранее Никон Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

В МИД России заявили, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. В Кремле отметили, что главное сейчас — убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Как сообщили в Баку, военные применили высокоточное оружие для удара по позициям и военным объектам Вооружённых сил Армении в Карабахе.

В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.