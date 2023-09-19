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Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

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Премьер-министр Армении Никон Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.
Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

«Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе после нападения Азербайджана», — говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с RT прокомментировала обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

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