Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.
«Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе после нападения Азербайджана», — говорится в заявлении.
Отмечается, что стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с RT прокомментировала обострение ситуации в Нагорном Карабахе.