Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никон Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

«Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе после нападения Азербайджана», — говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с RT прокомментировала обострение ситуации в Нагорном Карабахе.