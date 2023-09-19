Песков: главное сейчас — убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов
- РИА Новости
По его словам, возможность мирного урегулирования ситуации есть, речь идёт о следовании положениям трёхсторонних документов.
«С нашей точки зрения, это те самые договорённости, на которых мы основываемся», — сказал представитель Кремля.
Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.
Москва призвала стороны конфликта незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования.