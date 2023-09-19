Песков: главное сейчас — убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов

В Кремле считают, что главное в ситуации вокруг Нагорного Карабаха сейчас — убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, возможность мирного урегулирования ситуации есть, речь идёт о следовании положениям трёхсторонних документов.

«С нашей точки зрения, это те самые договорённости, на которых мы основываемся», — сказал представитель Кремля.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.

Москва призвала стороны конфликта незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования.