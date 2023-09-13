ФТС России: Эстония запретила въезд одной машине с российскими номерами

В Федеральной таможенной службе (ФТС) России рассказали о первом случае запрета на въезд в Эстонию автомобиля с российскими номерами под управлением лица с двойным гражданством.

«На данный момент эстонская сторона вернула один автомобиль с российскими номерами под управлением лица с двойным гражданством — России и Литовской Республики», — говорится в заявлении.

В службе подчеркнули, что водителю запретили въезд в Эстонию через пункт пропуска «Нарва-1», после чего отправили обратно на территорию России.

Ранее стало известно, что литовская таможня не пропустила 19 автомобилей с российскими номерами через границу.

Помимо этого, власти Латвии приняли решение запретить с 12 сентября въезд в страну автомобилям, которые зарегистрированы в России.

12 сентября ЕК скорректировала пояснения по правилам ввоза автотранспорта и вещей для россиян. Страны ЕС теперь должны оценивать отдельно каждый конкретный случай.