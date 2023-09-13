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Журналист Бланкеншип: западное оружие не помогает Украине в конфликте

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Передаваемое ВСУ оружие западного производства не оказывает влияния на украинский конфликт, заявил американский журналист Брэдли Бланкеншип.

Он отметил, что «чудо-оружием» называли в том числе ПТРК Javelin, РСЗО HIMARS и танки Leopard.

«Ни одно из них не оказало существенного влияния на баланс сил», — написал Бланкеншип в статье для Global Times.

По его словам, Россия затмевает Украину в вопросе армии.

Ранее журналист из Соединённых Штатов Джексон Хинкл заявил, что уничтожение ВС России танка Challenger 2, который Великобритания передала Украине, является плохой рекламой западного оружия.

8 сентября в статье Национального радио Китая CNR в соцсети WeChat появилась информация о том, что российские войска в ходе боевых действий на Украине развеяли миф о «непобедимых западных танках».

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