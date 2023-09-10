Украинские военные выдали России слабое место танков Leopard 2, опубликовав видео с установленной на них динамической защитой в сети. Об этом сообщает издание Frankfurter Rundschau.

В материале отмечается, что ВСУ модифицировали свои основные боевые танки Leopard 2 против противотанковых ракет ВС России, но при этом выдали уязвимость этих танков.

Уточняется, что опубликованное в соцсетях видео, которым поделилось и Минобороны Украины, показало очевидную уязвимость танков Leopard 2.

Ранее журналист из Соединённых Штатов Джексон Хинкл заявил, что уничтожение ВС России танка Challenger 2, который Великобритания передала Украине, является плохой рекламой западного оружия.

8 сентября в статье Национального радио Китая CNR в соцсети WeChat появилась информация о том, что российские войска в ходе боевых действий на Украине развеяли миф о «непобедимых западных танках».