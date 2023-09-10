Узнать больше

FR: ВС Украины выдали уязвимость танка Leopard 2, опубликовав видео в сети

Короткая ссылка
Украинские военные выдали России слабое место танков Leopard 2, опубликовав видео с установленной на них динамической защитой в сети. Об этом сообщает издание Frankfurter Rundschau.

В материале отмечается, что ВСУ модифицировали свои основные боевые танки Leopard 2 против противотанковых ракет ВС России, но при этом выдали уязвимость этих танков.

Уточняется, что опубликованное в соцсетях видео, которым поделилось и Минобороны Украины, показало очевидную уязвимость танков Leopard 2.

Ранее журналист из Соединённых Штатов Джексон Хинкл заявил, что уничтожение ВС России танка Challenger 2, который Великобритания передала Украине, является плохой рекламой западного оружия.

8 сентября в статье Национального радио Китая CNR в соцсети WeChat появилась информация о том, что российские войска в ходе боевых действий на Украине развеяли миф о «непобедимых западных танках».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить