Журналист из Соединённых Штатов Джексон Хинкл заявил, что уничтожение ВС России танка Challenger 2, который Великобритания передала Украине, является плохой рекламой западного оружия.

В своём блоге на YouTube он отметил, что Великобритании вряд ли понравился тот факт, что российские военные вывели из строя эти танки.

Кроме того, Хинкл отметил, что Лондон не собирается поставлять новые машины взамен подбитых, так как уже передали 14 танков Украине и, скорее всего, сами испытывают дефицит данной техники.

Уничтожение оружия Запада ВС России является очень плохим маркетингом для танков Challenger, Leopard и других военных систем НАТО, добавил журналист.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные на Запорожском направлении подбили из ПТРК «Корнет» второй британский танк Challenger 2.

По данным журнала Military Watch, уничтожение британского танка Challenger 2 на Украине показывает, что российские ПТРК «Корнет» способны поразить любой основной западный танк.