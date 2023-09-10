Узнать больше

Журналист из США Хинкл назвал подрыв Challenger плохой рекламой западного танка

Короткая ссылка
Журналист из Соединённых Штатов Джексон Хинкл заявил, что уничтожение ВС России танка Challenger 2, который Великобритания передала Украине, является плохой рекламой западного оружия.

В своём блоге на YouTube он отметил, что Великобритании вряд ли понравился тот факт, что российские военные вывели из строя эти танки.

Кроме того, Хинкл отметил, что Лондон не собирается поставлять новые машины взамен подбитых, так как уже передали 14 танков Украине и, скорее всего, сами испытывают дефицит данной техники.

Уничтожение оружия Запада ВС России является очень плохим маркетингом для танков Challenger, Leopard и других военных систем НАТО, добавил журналист.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные на Запорожском направлении подбили из ПТРК «Корнет» второй британский танк Challenger 2.

По данным журнала Military Watch, уничтожение британского танка Challenger 2 на Украине показывает, что российские ПТРК «Корнет» способны поразить любой основной западный танк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить