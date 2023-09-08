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Рогов сообщил, что второй Challenger 2 подбили из установки «Корнет»

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Российские военные на Запорожском направлении подбили из ПТРК «Корнет» второй британский танк Challenger 2. Об этом заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что второй Challenger 2 подбили из установки «Корнет»
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«По предварительной информации, сделали это наши славные воины из 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии», — написал он в Telegram.

Рогов уточнил, что у ВСУ осталось 12 танков такого типа.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные подбили ещё один Challenger 2.

По данным журнала Military Watch, уничтожение британского танка Challenger 2 на Украине показывает, что российские ПТРК «Корнет» способны поразить любой основной западный танк.

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