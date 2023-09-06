WSJ: Киев и его союзники ведут напряжённые споры о контрнаступлении

Киев и его западные союзники ведут напряжённые споры о стратегии и тактике контрнаступления, сообщает The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что, пока американские военные отчаянно призывают Украину вернуться к комбинированной тактике ведения боевых действий, украинцы «упрямо продолжают гнуть свою линию», не слушая советов союзников.

Несмотря на то, что в последние недели Киев внёс некоторые коррективы, обе стороны «радикально расходятся во мнениях», пишет газета.

Американские СМИ отмечают, что «русские установили действительно жестокие линии обороны», которые украинцам до сих пор не удалось прорвать.

Вместе с этим конгресс США ясно дал понять, что в дальнейшем он может быть «менее склонен финансировать оборону Украины».

Перевод материала приводит ИноТВ.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что на Запорожском направлении наблюдается наиболее напряжённая обстановка.

Вместе с этим он подчеркнул, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении. По данным министра, потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.