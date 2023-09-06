Алаудинов заявил, что для российского вооружения нет неуязвимых танков
- РИА Новости
Он рассказал, что на Артёмовском направлении ещё не фиксировали британские танки Challenger 2.
«У нас, на нашем участке, мы ещё не фиксировали Challenger, но будем рады показать результат», — цитирует его РИА Новости.
По словам Алаудинова, все танки «горят в принципе одинаково».
Он отметил, что «абсолютно ничего сверхъестественного нет ни в Abrams, ни в Challenger».
Ранее глава Минобороны Британии Грант Шэппс в эфире телеканала Sky News подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине.
До этого Военная хроника сообщила о первом подбитом танке Challenger 2 в районе Работина. Предполагалось, что эта техника будет использована как основное средство удара и прорыва обороны.
Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российских военных, которые уничтожили первый танк ВСУ Challenger 2 британского производства, наградят.