Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что для современного российского противотанкового оружия не существует западных танков, которые нельзя было бы подбить.

Он рассказал, что на Артёмовском направлении ещё не фиксировали британские танки Challenger 2.

«У нас, на нашем участке, мы ещё не фиксировали Challenger, но будем рады показать результат», — цитирует его РИА Новости.

По словам Алаудинова, все танки «горят в принципе одинаково».

Он отметил, что «абсолютно ничего сверхъестественного нет ни в Abrams, ни в Challenger».

Ранее глава Минобороны Британии Грант Шэппс в эфире телеканала Sky News подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине.

До этого Военная хроника сообщила о первом подбитом танке Challenger 2 в районе Работина. Предполагалось, что эта техника будет использована как основное средство удара и прорыва обороны.

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российских военных, которые уничтожили первый танк ВСУ Challenger 2 британского производства, наградят.