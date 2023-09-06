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Алаудинов заявил, что для российского вооружения нет неуязвимых танков

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что для современного российского противотанкового оружия не существует западных танков, которые нельзя было бы подбить.
Алаудинов заявил, что для российского вооружения нет неуязвимых танков
  • РИА Новости

Он рассказал, что на Артёмовском направлении ещё не фиксировали британские танки Challenger 2.

«У нас, на нашем участке, мы ещё не фиксировали Challenger, но будем рады показать результат», — цитирует его РИА Новости.

По словам Алаудинова, все танки «горят в принципе одинаково».

Он отметил, что «абсолютно ничего сверхъестественного нет ни в Abrams, ни в Challenger».

Ранее глава Минобороны Британии Грант Шэппс в эфире телеканала Sky News подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине.

До этого Военная хроника сообщила о первом подбитом танке Challenger 2 в районе РаботинаПредполагалось, что эта техника будет использована как основное средство удара и прорыва обороны.

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российских военных, которые уничтожили первый танк ВСУ Challenger 2 британского производства, наградят.

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