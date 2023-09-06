Рогов заявил, что военных наградят за уничтожение британского Challenger 2
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«Безусловно, наши ребята будут награждены. Помимо гарантированных выплат за уничтожение вражеской техники, уверен, появятся дополнительные инициативы со стороны гражданского общества», — цитирует его РИА Новости.
Рогов добавил, что сейчас уточняются фамилии военных, а также обстоятельства уничтожения боевой машины британского производства.
Он также отметил, что высылать новую боевую технику для замены утраченной британская сторона не собирается.
Ранее глава Минобороны Британии Грант Шэппс в эфире телеканала Sky News подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине.
До этого Военная хроника сообщила о первом подбитом танке Challenger 2 в районе Работина. Предполагалось, что эта техника будет использована как основное средство удара и прорыва обороны.
По данным газеты The Guardian, уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне спецоперации на Украине, вероятно, стало первым подобным случаем с начала применения этих машин в 1994 году.