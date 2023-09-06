Рогов заявил, что военных наградят за уничтожение британского Challenger 2

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российских военных, которые уничтожили первый танк ВСУ Challenger 2 британского производства, наградят.

«Безусловно, наши ребята будут награждены. Помимо гарантированных выплат за уничтожение вражеской техники, уверен, появятся дополнительные инициативы со стороны гражданского общества», — цитирует его РИА Новости.

Рогов добавил, что сейчас уточняются фамилии военных, а также обстоятельства уничтожения боевой машины британского производства.

Он также отметил, что высылать новую боевую технику для замены утраченной британская сторона не собирается.

Ранее глава Минобороны Британии Грант Шэппс в эфире телеканала Sky News подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине.

До этого Военная хроника сообщила о первом подбитом танке Challenger 2 в районе Работина. Предполагалось, что эта техника будет использована как основное средство удара и прорыва обороны.

По данным газеты The Guardian, уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне спецоперации на Украине, вероятно, стало первым подобным случаем с начала применения этих машин в 1994 году.