Узнать больше

Рогов заявил, что военных наградят за уничтожение британского Challenger 2

Короткая ссылка
Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российских военных, которые уничтожили первый танк ВСУ Challenger 2 британского производства, наградят.
Рогов заявил, что военных наградят за уничтожение британского Challenger 2
  • Gettyimages.ru

«Безусловно, наши ребята будут награждены. Помимо гарантированных выплат за уничтожение вражеской техники, уверен, появятся дополнительные инициативы со стороны гражданского общества», — цитирует его РИА Новости.

Рогов добавил, что сейчас уточняются фамилии военных, а также обстоятельства уничтожения боевой машины британского производства. 

Он также отметил, что высылать новую боевую технику для замены утраченной британская сторона не собирается.

Ранее глава Минобороны Британии Грант Шэппс в эфире телеканала Sky News подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине.

До этого Военная хроника сообщила о первом подбитом танке Challenger 2 в районе РаботинаПредполагалось, что эта техника будет использована как основное средство удара и прорыва обороны.

По данным газеты The Guardian, уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне спецоперации на Украине, вероятно, стало первым подобным случаем с начала применения этих машин в 1994 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить