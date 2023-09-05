Economist: СБУ в 2015 году создала управление для убийств неугодных лиц

Служба безопасности Украины в 2015 году создала управление для убийств неугодных лиц. Об этом в интервью The Economist сообщил экс-глава службы Валентин Наливайченко.

«В современной Украине убийства датируются как минимум с 2015 года, когда местная СБУ создала новое управление», — говорится в заявлении.

Речь идёт о пятом управлении контрразведки СБУ, которое действовало как диверсионная группа.

«Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей», — заявил Наливайченко.

11 июля СК сообщил, что в Краснодарском крае задержан мужчина, который проверяется следствием на причастность к убийству Станислава Ржицкого.

У задержанного нашли пистолет с глушителем.

Позднее один из знакомых задержанного на Кубани Сергея Денисенко, которого подозревают в убийстве Ржицкого, рассказал, что предполагаемый злоумышленник очень боялся СБУ.