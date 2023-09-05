Захарова: Россия запросила у Армении разъяснения о ратификации Римского статута

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия запросила у Армении разъяснения касательно решения правительства Армении направить в парламент Римский статут для ратификации.

«Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счёт», — сказала Захарова в ходе брифинга.

По её словам, Москва будет определяться с дальнейшими шагами, учитывая содержание ответа армянской стороны.

Ранее армянское правительство попросило парламент страны ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда.

24 марта Конституционный суд Армении признал соответствующими Конституции страны обязательства, закреплённые Римским статутом МУС.

Вскоре после этого в российском МИД отметили, что Россия считает неприемлемыми планы Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных ордеров этого суда на «аресты» в отношении российского руководства.