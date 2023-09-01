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Кабмин Армении направил парламенту проект ратификации Римского статута МУС

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Правительство Армении попросило парламент страны ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда.
Кабмин Армении направил парламенту проект ратификации Римского статута МУС
  • Gettyimages.ru
  • © John Elk III

«Правительство Армении в пятницу направило в Национальное собрание проект решения о ратификации Римского статута международного уголовного суда», — цитирует Sputnik Армения сообщение пресс-службы кабмина.

Проект документа пока не опубликован.

24 марта Конституционный суд Армении признал соответствующими Конституции страны обязательства, закреплённые Римским статутом МУС.

Вскоре после этого в российском МИД отметили, что Россия считает неприемлемыми планы Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных ордеров этого суда на «аресты» в отношении российского руководства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона надеется, что вопрос о присоединении Армении к МУС урегулируют в союзническом ключе.

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