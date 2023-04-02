Вице-спикер парламента Армении Аршакян: присоединение к МУС не вредит отношениям с Россией

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Армения может предпринять меры для ратификации Римского статута о создании Международного уголовного суда (МУС) без ущерба для отношений с Россией.
Вице-спикер парламента Армении Аршакян: присоединение к МУС не вредит отношениям с Россией
  • РИА Новости

Об этом в интервью агентству «Арменпресс» заявил вице-спикер парламента республики Акоп Аршакян.

«Мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией», — отметил Аршакян.

Он допустил, что Ереван мог бы заключить с Москвой соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на отношения двух стран.

24 марта Конституционный суд Армении признал соответствующими Конституции страны обязательства, закреплённые Римским статутом МУС.

Вскоре после этого в российском МИД отметили, что Россия считает неприемлемыми планы Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных ордеров этого суда на «аресты» в отношении российского руководства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона надеется, что вопрос о присоединении Армении к МУС урегулируют в союзническом ключе.

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