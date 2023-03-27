Россия считает неприемлемыми планы Армении присоединиться к Римскому статуту МУС
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Об этом РИА Новости рассказал источник в российском МИД.
«В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда», — подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил, что Россия предупредила власти Армении о негативных последствиях их решений для двусторонних отношений.
24 марта конституционный суд Армении признал соответствующими Конституции страны обязательства, закреплённые Римским статутом МУС.