Россия считает неприемлемыми планы Армении присоединиться к Римскому статуту МУС

Россия считает неприемлемыми планы Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) на фоне недавних незаконных ордеров этого суда на «аресты» в отношении российского руководства.

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Об этом РИА Новости рассказал источник в российском МИД. «В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда», — подчеркнул собеседник агентства. Он добавил, что Россия предупредила власти Армении о негативных последствиях их решений для двусторонних отношений. 24 марта конституционный суд Армении признал соответствующими Конституции страны обязательства, закреплённые Римским статутом МУС.