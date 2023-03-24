КС Армении признал конституционными обязательства, закреплённые Римским статутом МУС

Конституционный суд Армении признал соответствующими Конституции страны обязательства, закреплённые Римским статутом Международного уголовного суда.

«Обязательства, закреплённые в подписанном 17 июля 1998 года Римском статуте Международного уголовного суда и заявлении о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда, соответствуют Конституции», — заявил, оглашая решение КС, его председатель Арман Диланян. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Ассамблея государств — участников Римского статута ответила на «угрозы в адрес Международного уголовного суда» (МУС), отметив, что остаётся приверженной «защите принципов и ценностей, закреплённых в Римском статуте».