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КС Армении признал конституционными обязательства, закреплённые Римским статутом МУС

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Конституционный суд Армении признал соответствующими Конституции страны обязательства, закреплённые Римским статутом Международного уголовного суда.
КС Армении признал конституционными обязательства, закреплённые Римским статутом МУС
  • Gettyimages.ru
  • © Michel Porro

«Обязательства, закреплённые в подписанном 17 июля 1998 года Римском статуте Международного уголовного суда и заявлении о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда, соответствуют Конституции», — заявил, оглашая решение КС, его председатель Арман Диланян. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Ассамблея государств — участников Римского статута ответила на «угрозы в адрес Международного уголовного суда» (МУС), отметив, что остаётся приверженной «защите принципов и ценностей, закреплённых в Римском статуте».

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