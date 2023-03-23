В МУС отреагировали на «угрозы» в адрес суда

Ассамблея государств — участников Римского статута ответила на «угрозы в адрес Международного уголовного суда» (МУС), отметив, что остаётся приверженной «защите принципов и ценностей, закреплённых в Римском статуте».

«Суд, его выборные должностные лица и его персонал пользуются решительной поддержкой Ассамблеи государств — участников Римского статута. Мы вновь подтверждаем своё полное доверие к суду как к независимому и беспристрастному судебному учреждению», — говорится в заявлении ассамблеи, которое опубликовала пресс-служба МУС.

21 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь к ответственности судей Международного уголовного суда за выдачу «ордера на арест» президента России Владимира Путина.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.

Как подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, прокурор, который сейчас возглавляет МУС, выполняет заказы своих хозяев, которые при этом запрещают этому органу заниматься расследованием преступлений стран — членов НАТО.