МИД России надеется, что вопрос о присоединении Армении к МУС урегулируют в союзническом ключе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона надеется, что вопрос о присоединении Армении к МУС урегулируют в союзническом ключе.

По её словам, соответствующий вопрос обсуждается во время контактов на высоком уровне как в Москве, так и в Ереване.

«Детали этих контактов я разглашать не считаю необходимым. Конечно, предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в союзническом и взаимоприемлемом ключе», — цитирует её РИА Новости.

24 марта Конституционный суд Армении признал соответствующими Конституции страны обязательства, закреплённые Римским статутом МУС.

Вскоре после этого в российском МИД отметили, что Россия считает неприемлемыми планы Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) на фоне недавних незаконных ордеров этого суда на «аресты» в отношении российского руководства.