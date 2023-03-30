МИД России надеется, что вопрос о присоединении Армении к МУС урегулируют в союзническом ключе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона надеется, что вопрос о присоединении Армении к МУС урегулируют в союзническом ключе.
МИД России надеется, что вопрос о присоединении Армении к МУС урегулируют в союзническом ключе
  • РИА Новости

По её словам, соответствующий вопрос обсуждается во время контактов на высоком уровне как в Москве, так и в Ереване.

«Детали этих контактов я разглашать не считаю необходимым. Конечно, предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в союзническом и взаимоприемлемом ключе», — цитирует её РИА Новости.

24 марта Конституционный суд Армении признал соответствующими Конституции страны обязательства, закреплённые Римским статутом МУС.

Вскоре после этого в российском МИД отметили, что Россия считает неприемлемыми планы Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) на фоне недавних незаконных ордеров этого суда на «аресты» в отношении российского руководства.

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