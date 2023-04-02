В Армении объяснили необходимость ратификации договора о МУС на фоне позиции России

Вице-спикер национального собрания республики Акоп Аршакян заявил, что в Армении прислушались к позиции России на фоне планов Еревана ратифицировать договор о МУС и способны действовать, не нанося ущерб межгосударственным отношениям.

В интервью «Арменпресс» политик напомнил, что власти страны одобрили законопроект о ратификации Римского статута ещё в декабре, а в январе обратились за получением отзыва в Конституционный суд. По словам Аршакяна, соответствующее решение было связано со стремлением Еревана привлечь к ответственности Баку за «агрессию» в отношении Армении.

МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина раньше, чем Конституционный суд опубликовал отзыв по поводу ратификации.

«Решение Конституционного суда не признаёт виновным никого, ни в каком вопросе и не требует шагов к аресту кого-либо. А правительство Армении в декабре 2022 года, конечно, не могло ни угадать, ни предсказать вероятность и содержание конкретных решений МУС в марте», — сказал Аршакян.

24 марта Конституционный суд Армении признал соответствующими Конституции страны обязательства, закреплённые Римским статутом МУС.

Вскоре после этого в российском МИД отметили, что Россия считает неприемлемыми планы Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) на фоне недавних незаконных ордеров этого суда на «аресты» в отношении российского руководства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона надеется, что вопрос о присоединении Армении к МУС урегулируют в союзническом ключе.