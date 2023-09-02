Asia Times: Киев скоро предпримет попытку проведения крупной мобилизации

Украинские власти в скором времени могут предпринять попытку проведения крупной мобилизации на фоне больших потерь в Вооружённых силах Украины.

Такое мнение высказал обозреватель Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

«Есть сообщения, что в этом месяце Киев предпримет попытку крупной мобилизации», — говорится в публикации.

Как отметил Брайен, такой шаг обернётся неприятными последствиями для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку мобилизовать собираются в том числе студентов.

При этом обозреватель выразил сомнения, что ВСУ смогут продолжить контрнаступление даже после проведения мобилизации из-за серьёзных потерь.

Ранее представитель президента Украины в Верховной раде и член оборонного комитета Фёдор Вениславский предложил отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование.