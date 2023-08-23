Макгрегор: Путин не раздавил Украину, так как не желает гибели православных христиан

У России есть все возможности для того, чтобы раздавить Украину, но российский президент Владимир Путин видит в украинцах православных христиан и не хочет их гибели, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что у России в резерве есть 300 тыс. солдат, тысячи ракет и артиллерийских снарядов.

По его словам, Путин имеет всё, для того, чтобы раздавить Украину.

«Люди спрашивают, если это правда, то почему Владимир Путин до сих пор этого не сделал. Я вам отвечу: потому что он видит в украинцах православных христиан — таких же, как и его народ. И он не хочет их убивать», — сказал Макгрегор в интервью Wayne Dupree Podcast.

Ранее Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что украинская армия тает в результате своего контрнаступления.