Макгрегор: Путин не раздавил Украину, так как не желает гибели православных христиан
Он отметил, что у России в резерве есть 300 тыс. солдат, тысячи ракет и артиллерийских снарядов.
По его словам, Путин имеет всё, для того, чтобы раздавить Украину.
«Люди спрашивают, если это правда, то почему Владимир Путин до сих пор этого не сделал. Я вам отвечу: потому что он видит в украинцах православных христиан — таких же, как и его народ. И он не хочет их убивать», — сказал Макгрегор в интервью Wayne Dupree Podcast.
Ранее Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что украинская армия тает в результате своего контрнаступления.