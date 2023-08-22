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WSJ: полковник ВСУ Грабский заявил о бессмысленности контрнаступления

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Российская армия превышает по возможностям ВСУ, в связи с чем начинать контрнаступление не имело никакого смысла, заявил The Wall Street Journal украинский полковник в отставке Сергей Грабский.
WSJ: полковник ВСУ Грабский заявил о бессмысленности контрнаступления
  • AP

«По всем канонам военной науки украинское контрнаступление не надо было и начинать. Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе», — цитирует его РИА Новости.

Грабский подчеркнул, что ни одно из этих условий не было соблюдено.

Он также признал, что ВСУ испытывают нехватку артснарядов и современного оружия.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что украинская армия тает в результате своего контрнаступления.

Контрнаступление украинской армии началось 4 июня, однако ни на одном из участков боестолкновения противник не имел успеха, отмечал президент России Владимир Путин.

31 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил, что украинские потери за прошедший месяц составили 20 824 человека и 2227 единиц различного вооружения.

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