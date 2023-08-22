Экс-советник Пентагона Макгрегор: украинская армия тает из-за контрнаступления

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что украинская армия тает в результате своего контрнаступления.

«Думаю, мы увидим, как эта армия, на которую мы потратили столько денег, со временем растает», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Макгрегор в беседе с журналистом, украинские военнослужащие сдаются российским войскам из-за большого числа получивших ранения, а также в связи с тем, что знают, что смогут рассчитывать в плену на достойное отношение с российской стороны.

Также, как он подчеркнул, сдавшиеся украинские военные понимают, что в будущем их могут обменять на российских пленных.

Экс-советник главы Пентагона добавил, что Североатлантический альянс не сможет соперничать с российской стороной, если вмешается в украинский конфликт.

Ранее военный эксперт Роджер Хаузен выразил сомнения в успехе украинского контрнаступления из-за высоких потерь среди солдат ВСУ.