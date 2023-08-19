Боец «Азова» Тарасенко рассказал, как его лечили российские врачи

Боец украинского «Азова»* Пётр Тарасенко, который стал свидетелем обстрела ВСУ колонии в Еленовке, рассказал, как его выходили российские врачи после ранения.

Как сообщает РИА Новости, Тарасенко принимал участие в боевых действиях в Мариуполе и в мае 2022 года вместе с сослуживцами сдался в плен. По его словам, к нему нормально относились с учётом всех обстоятельств.

Военный рассказал, что содержался вместе с остальными военнопленными в Еленовке, куда прилетела ракета ВСУ.

«Ранение получил в Еленовке. Я был в том бараке, в который прилетело что-то... Проснулся я уже от того, что что-то взорвалось. Выбежал, нащупал у себя кровотечение. Я вообще думал, что у меня половины ноги нет — оно так стесало», — сказал он.

Тарасенко добавил, что российские врачи обеспечили ему всю необходимую медицинскую помощь с учётом его статуса.

«Вообще, не то что никаких претензий… Медперсоналу — спасибо. Я не говорю, что они меня любят, но как к пленному — по-человечески относятся. Всю необходимую помощь получил, даже, можно сказать, больше», — заявил он.

В конце июля ВСУ обстреляли изолятор с пленными украинскими военными с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным ДНР, в результате удара погибли 53 человека.

Как отметили в Минобороны, целью удара была попытка запугать украинских военнослужащих, чтобы те не сдавались в плен.

14 сентября президент России Владимир Путин и Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили организацию миссии в связи с ударом украинских войск по СИЗО.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.