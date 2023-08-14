Klymenko Time: в Хмельницкой области задержали военкома во время получения взятки
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«Задержали военкома во время получения взятки. По информации Офиса генпрокурора, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 214 тыс. гривен», — сообщает Telegram-канал издания.
11 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил уволить всех областных военкомов, а их места займут военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях.
Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с RT связал такое решение Зеленского с желанием «успокоить общество».
Как писала «Украинская правда», ужесточат меры пресечения выезда военнообязанных мужчин из страны.
В конце июля Верховная рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, до 15 ноября.