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Klymenko Time: в Хмельницкой области задержали военкома во время получения взятки

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Военком задержан в Хмельницкой области Украины после того, как он пообещал за $4,5 тыс. помочь военнообязанному получить группу инвалидности, чтобы тот мог избежать попадания в ряды ВСУ, пишет украинское издание Klymenko Time.
Klymenko Time: в Хмельницкой области задержали военкома во время получения взятки
  • Gettyimages.ru
  • © Andrii Zorii

«Задержали военкома во время получения взятки. По информации Офиса генпрокурора, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 214 тыс. гривен», — сообщает Telegram-канал издания.

11 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил уволить всех областных военкомов, а их места займут военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с RT связал такое решение Зеленского с желанием «успокоить общество».

Как писала «Украинская правда», ужесточат меры пресечения выезда военнообязанных мужчин из страны.

В конце июля Верховная рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, до 15 ноября.

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