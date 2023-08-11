Военный эксперт Кошкин связал решение Зеленского по областным военкомам с желанием «успокоить общество»

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин объяснил RT, с чем может быть связано решение президента Украины Владимира Зеленского уволить всех областных военкомов.

По мнению Кошкина, проблема взяточничества в украинской армии и нюансы, связанные с призывом, давно беспокоят жителей страны.

«Формы и методы набора граждан возмущают не только украинское общество, они стали достоянием всех мировых СМИ: необученных людей хватают на улицах, переодевают и отправляют на линию боевого соприкосновения в качестве пушечного мяса. Отреагировать на недовольство народа Зеленский считает необходимостью хотя бы для того, чтобы снять напряжение в обществе», — уточнил собеседник RT.

Кошкин также напомнил, что в различных СМИ активно обсуждаются и коррупционные схемы, которые позволяют жителям Украины уйти от призыва, например выехать за границу.

«У структур, которые занимаются призывом, разработаны такие схемы, что уже высвечивается конкретная практика: кто и сколько средств получает от взяток, сколько стоят определённые документы. Это достигло той точки, когда Зеленский уже просто не может не реагировать на происходящее», — добавил эксперт.

По его словам, ещё одна сторона, которая недовольна происходящим на Украине, — страны Запада.

«Каждый раз, когда Зеленский получает транши от своих западных кураторов, они обращают внимание на то, что Украина — чрезвычайно коррумпированная страна, и требуют доказательств, что выделенные Киеву средства не «пилятся», а идут на заданные цели», — отметил Кошкин.

Впрочем, специалист выразил мнение, что путём масштабных кадровых перестановок Киеву вряд ли удастся добиться существенных результатов.

«Контекст всей деятельности в стране на сегодняшний день подогнан под нормы стяжательства. Все понимают, что Зеленскому не так долго осталось (времени на посту президента. — RT). Неизвестно, как дальше будет развиваться ситуация на фронте и в целом. Поэтому сейчас каждый хочет обогатиться, чтобы обеспечить себе беспечную жизнь в дальнейшем», — констатировал эксперт.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины принято решение уволить всех областных военкомов.

Освободившиеся места, по словам главы государства, могут занять военные, которые принимали участие в боевых действиях.

Одна из причин такого решения — коррупция.