Зеленский решил уволить областных военкомов и заменить их участниками боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил уволить всех областных военкомов, а их места займут военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По его словам, такое решение было принято по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины. Зеленский заявил, что те военные комиссариаты, которые не были замешаны в коррупции и намерены сохранить погоны, отправятся на передовую.

Главком украинской армии Валерий Залужный будет назначать новых руководителей после их проверки Службой безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что обвинение в избиении подчинённого предъявили военному комиссариату из Полтавской области Украины. Также украинский суд арестовал имущество бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова и его семьи, его задержали по делу о коррупции.