Зеленский решил уволить областных военкомов и заменить их участниками боевых действий
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Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
По его словам, такое решение было принято по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины. Зеленский заявил, что те военные комиссариаты, которые не были замешаны в коррупции и намерены сохранить погоны, отправятся на передовую.
Главком украинской армии Валерий Залужный будет назначать новых руководителей после их проверки Службой безопасности Украины.
Ранее сообщалось, что обвинение в избиении подчинённого предъявили военному комиссариату из Полтавской области Украины. Также украинский суд арестовал имущество бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова и его семьи, его задержали по делу о коррупции.