Военкома из Полтавской области Украины обвинили в избиении подчинённого

Обвинение в избиении подчинённого предъявили военному комиссариату из Полтавской области.

Об этом сказано в заявлении госбюро расследований Украины.

По данным ведомства, военком имел личную неприязнь к потерпевшему, так как тот открыто высказывался о конфликтных ситуациях, которые происходили в коллективе. Подозреваемый, сержант и солдат ночью приехали к дому потерпевшего и вызвали его на разговор.

«Когда мужчина вышел из дома, его окружили и после словесной перепалки начали избивать. Большинство ударов было по туловищу и голове. Избиение продолжалось, даже когда он лежал на земле», — говорится в сообщении.

У потерпевшего диагностировали многочисленные ушибы и сотрясение мозга.

Ранее в ГБР Украины заявили, что суд арестовал имущество экс-военкома Одесской области Евгения Борисова и его семьи.