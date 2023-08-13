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«СТРАНА.ua»: изменения к украинскому закону о нацменьшинствах не затрагивают русских

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В Верховную раду внесён проект изменений закона о нацменьшинствах, изменения не будут касаться русских, сообщает издание «СТРАНА.ua».

«Главное в законопроекте — на русских его нормы распространяться не будут», — говорится в сообщении.

Согласно документу, в поселениях, где «традиционно» проживают нацменьшинства или они составляют «значительную часть населения», будут позволены языковые послабления при общении с органами власти.

В марте министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля добиться от Киева соблюдения прав венгерского нацменьшинства в Закарпатской области.

По его словам, он попросил Борреля напомнить представителям украинских властей о необходимости соблюдать права нацменьшинств, относящиеся к числу основополагающих европейских ценностей.

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