«СТРАНА.ua»: изменения к украинскому закону о нацменьшинствах не затрагивают русских
«Главное в законопроекте — на русских его нормы распространяться не будут», — говорится в сообщении.
Согласно документу, в поселениях, где «традиционно» проживают нацменьшинства или они составляют «значительную часть населения», будут позволены языковые послабления при общении с органами власти.
В марте министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля добиться от Киева соблюдения прав венгерского нацменьшинства в Закарпатской области.
По его словам, он попросил Борреля напомнить представителям украинских властей о необходимости соблюдать права нацменьшинств, относящиеся к числу основополагающих европейских ценностей.