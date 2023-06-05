Делегация России: иском к Москве Киев отвлекает внимание от подавления прав меньшинств

Иском к России в Международном суде ООН Украина пытается отвлечь внимание от своей многолетней практики подавления прав миллионов русских и национальных меньшинств.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление российских представителей в суде Геннадия Кузьмина, Александра Шульгина и Марии Заболоцкой.

Они подчеркнули, что в своём иске украинская сторона пытается навесить на ДНР и ЛНР ярлык «террористических организаций» и заявляет, что «Россия финансирует этих якобы террористов».

«При этом Киев, разумеется, пытается отвлечь внимание от своей собственной многолетней практики подавления культурных, образовательных и иных прав миллионов русских и национальных меньшинств, апогеем которой стала развязанная в 2014 году карательная операция против Донбасса, сопровождающаяся варварскими бомбардировками и убийствами мирного населения», — сказано в заявлении.

В марте министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля добиться от Киева соблюдения прав венгерского нацменьшинства в Закарпатской области.

По его словам, он попросил Борреля напомнить представителям украинских властей о необходимости соблюдать права нацменьшинств, относящиеся к числу основополагающих европейских ценностей.

1 июня замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Россия не разрушает намеренно существующую договорно-правовую базу с Украиной, это делает Киев.