Россия не разрушает намеренно существующую договорно-правовую базу с Украиной, это делает Киев, заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин.

Об этом пишет ТАСС.

«Российская сторона исходит из того, что мы не разрушаем преднамеренно имеющуюся договорно-правовую базу отношений с Украиной. Этим занимается сегодня киевский режим», — подчеркнул он.

По словам Галузина, Россия денонсирует, прекращает действие тех договорных инструментов с Украиной, которые «стали на сегодняшний день уже неактуальными».

26 мая глава МИД России Сергей Лавров на встрече в Москве обсудил со спецпредставителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем перспективы урегулирования конфликта на Украине.

Глава российского МИД заявил о приверженности России политическому разрешению конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цели СВО не менялись и должны быть выполнены.