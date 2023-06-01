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МИД: Россия не разрушает договорно-правовую базу с Украиной, этим занимается Киев

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Россия не разрушает намеренно существующую договорно-правовую базу с Украиной, это делает Киев, заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин.
МИД: Россия не разрушает договорно-правовую базу с Украиной, этим занимается Киев
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Российская сторона исходит из того, что мы не разрушаем преднамеренно имеющуюся договорно-правовую базу отношений с Украиной. Этим занимается сегодня киевский режим», — подчеркнул он.

По словам Галузина, Россия денонсирует, прекращает действие тех договорных инструментов с Украиной, которые «стали на сегодняшний день уже неактуальными».

26 мая глава МИД России Сергей Лавров на встрече в Москве обсудил со спецпредставителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем перспективы урегулирования конфликта на Украине.

Глава российского МИД заявил о приверженности России политическому разрешению конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цели СВО не менялись и должны быть выполнены.

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