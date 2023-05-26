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Лавров заявил о приверженности России политическому разрешению конфликта на Украине

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Глава МИД России Сергей Лавров на встрече в Москве обсудил со спецпредставителем Китая по делам Евразии Ли Хуэйем перспективы урегулирования конфликта на Украине.
Лавров заявил о приверженности России политическому разрешению конфликта на Украине
  • РИА Новости

Во время переговоров Лавров выразил признательность китайской стороне за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса.

«Глава МИД России подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта, отметив созданные украинской стороной и её западными кураторами серьёзные препятствия для возобновления мирных переговоров», — сказано в сообщении МИД.

Москва и Пекин при этом выразили готовность к дальнейшему укреплению российско-китайского внешнеполитического взаимодействия.

26 мая Ли Хуэй прибыл в МИД России, переговоры продлились полтора часа.

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