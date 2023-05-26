Лавров заявил о приверженности России политическому разрешению конфликта на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече в Москве обсудил со спецпредставителем Китая по делам Евразии Ли Хуэйем перспективы урегулирования конфликта на Украине.

РИА Новости

Во время переговоров Лавров выразил признательность китайской стороне за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса. «Глава МИД России подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта, отметив созданные украинской стороной и её западными кураторами серьёзные препятствия для возобновления мирных переговоров», — сказано в сообщении МИД. Москва и Пекин при этом выразили готовность к дальнейшему укреплению российско-китайского внешнеполитического взаимодействия. 26 мая Ли Хуэй прибыл в МИД России, переговоры продлились полтора часа.