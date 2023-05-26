Лавров заявил о приверженности России политическому разрешению конфликта на Украине
- РИА Новости
Во время переговоров Лавров выразил признательность китайской стороне за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса.
«Глава МИД России подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта, отметив созданные украинской стороной и её западными кураторами серьёзные препятствия для возобновления мирных переговоров», — сказано в сообщении МИД.
Москва и Пекин при этом выразили готовность к дальнейшему укреплению российско-китайского внешнеполитического взаимодействия.
26 мая Ли Хуэй прибыл в МИД России, переговоры продлились полтора часа.