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МИД Белоруссии подтвердил получение польской ноты о якобы нарушении границы вертолётами

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Белорусский МИД подтвердил получение ноты Польши о якобы нарушении границы страны вертолётами ВС Белоруссии, сообщает РИА Новости.
МИД Белоруссии подтвердил получение польской ноты о якобы нарушении границы вертолётами
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  • © NurPhoto

«Подтверждаем получение ноты посольства Польши в Беларуси относительно якобы факта нарушения 1 августа 2023 года воздушного пространства этой страны двумя белорусскими вертолётами», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что неопровержимых доказательств в ноте нет.

1 августа МИД Польши заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии из-за двух вертолётов, которые «нарушили польское воздушное пространство».

После этого польский министр обороны Мариуш Блащак приказал нарастить группировку войск и боевых вертолётов на границе с Белоруссией.

Минобороны Белоруссии при этом заявило, что обвинения являются надуманными и сделаны для оправдания наращивания сил у белорусской границы

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