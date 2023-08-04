МИД Белоруссии подтвердил получение польской ноты о якобы нарушении границы вертолётами
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«Подтверждаем получение ноты посольства Польши в Беларуси относительно якобы факта нарушения 1 августа 2023 года воздушного пространства этой страны двумя белорусскими вертолётами», — говорится в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что неопровержимых доказательств в ноте нет.
1 августа МИД Польши заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии из-за двух вертолётов, которые «нарушили польское воздушное пространство».
После этого польский министр обороны Мариуш Блащак приказал нарастить группировку войск и боевых вертолётов на границе с Белоруссией.
Минобороны Белоруссии при этом заявило, что обвинения являются надуманными и сделаны для оправдания наращивания сил у белорусской границы