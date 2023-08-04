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«Ъ»: Белоруссия ограничила вывоз мяса птицы из страны с 1 августа

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Белоруссия ограничила вывоз мяса птицы из страны с 1 августа, сообщает «Коммерсантъ».
«Ъ»: Белоруссия ограничила вывоз мяса птицы из страны с 1 августа
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«В целях насыщения внутреннего рынка приостановлена выдача сертификатов на экспорт тушек цыплят-бройлеров и их частей», — цитирует издание письма департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода страны.

Также утверждается, что в Белоруссии, возможно, произошла вспышка птичьего гриппа на некоторых птицефабриках.

Ранее в Россельхознадзоре допустили, что украинская сторона может скрывать реальную ситуацию с наличием высокопатогенного птичьего гриппа в колониях чаек.

В Минобороны России выразили обеспокоенность ростом заболеваемости гриппом птиц в России и странах Европы, учитывая проводимые на Украине в 2021 году эксперименты.

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