Белоруссия ограничила вывоз мяса птицы из страны с 1 августа, сообщает «Коммерсантъ».

«В целях насыщения внутреннего рынка приостановлена выдача сертификатов на экспорт тушек цыплят-бройлеров и их частей», — цитирует издание письма департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода страны.

Также утверждается, что в Белоруссии, возможно, произошла вспышка птичьего гриппа на некоторых птицефабриках.

Ранее в Россельхознадзоре допустили, что украинская сторона может скрывать реальную ситуацию с наличием высокопатогенного птичьего гриппа в колониях чаек.

В Минобороны России выразили обеспокоенность ростом заболеваемости гриппом птиц в России и странах Европы, учитывая проводимые на Украине в 2021 году эксперименты.