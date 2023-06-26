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Россельхознадзор: Украина может скрывать реальную ситуацию с птичьим гриппом на Херсонщине

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В Россельхознадзоре допустили, что украинская сторона может скрывать реальную ситуацию с наличием высокопатогенного птичьего гриппа в колониях чаек.
Россельхознадзор: Украина может скрывать реальную ситуацию с птичьим гриппом на Херсонщине
  • Gettyimages.ru
  • © Gins Wang

«Сложившиеся условия работы могут иметь негативные последствия для эпизоотической обстановки в Херсонской области, учитывая сокрытие украинской стороной реальной ситуации, особенно с наличием высокопатогенного гриппа птиц в колониях чаек», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее на Украине подтвердили факты сбора штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер.

Как рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, речь идёт о штамме, летальность которого при передаче человеку может достигать 40%.

В Минобороны России выразили обеспокоенность ростом заболеваемости гриппом птиц в России и странах Европы, учитывая проводимые на Украине в 2021 году эксперименты.

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