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На Украине возбудили уголовное дело против депутатов за уклонение от военной службы

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В офисе генпрокурора Украины возбудили уголовное дело против трёх депутатов Киевского горсовета и одного помощника за уклонение от военной службы.
На Украине возбудили уголовное дело против депутатов за уклонение от военной службы
  • Gettyimages.ru

«По данным следствия, четверо военнослужащих одной из воинских частей, трое из которых являются столичными депутатами, а ещё один — помощником депутата Киевсовета, в течение года не появлялись на военной службе», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, депутаты оформили командировку в Киевскую военную госадминистрацию, и при этом получали средства из части, где якобы проходили службу. 

Фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Ранее глава украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Александр Новиков в эфире телемарафона анонсировал проверку руководящего состава военкоматов на предмет коррупции в течение трёх месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты проверки украинских военкомов неутешительные.

В Киеве задержали бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова по делу о незаконном обогащении.

Зеленский после скандалов призвал депутатов и чиновников работать на территории страны.

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