Зеленский после скандалов призвал чиновников работать на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский после скандалов призвал депутатов и чиновников работать на территории страны.

«Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все депутаты, все чиновники. Вы должны работать. На Украине. А те, кто думает, как бы побольше времени провести за границей, и ищут себе выгодные командировки, чтобы можно было их объединить с бизнесом, с друзьями или «пляжами», вас не будет таких», — цитирует его РИА Новости.

Украинский лидер заявил, что зол на депутатов, военкомов и судей, которые стали фигурантами новых коррупционных скандалов и разборок, связанных с выездами за границу.

«Любое внутреннее предательство, любой «пляж» или любое личное обогащение вместо интересов Украины вызывают по меньшей мере ярость. Ярость. Запомните это», — добавил он.

Ранее глава украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Александр Новиков в эфире телемарафона анонсировал проверку руководящего состава военкоматов на предмет коррупции в течение трёх месяцев.

Зеленский заявил, что результаты проверки украинских военкомов неутешительные.

В Киеве задержали бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова по делу о незаконном обогащении.