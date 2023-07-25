Узнать больше

Зеленский после скандалов призвал чиновников работать на Украине

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский после скандалов призвал депутатов и чиновников работать на территории страны.

«Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все депутаты, все чиновники. Вы должны работать. На Украине. А те, кто думает, как бы побольше времени провести за границей, и ищут себе выгодные командировки, чтобы можно было их объединить с бизнесом, с друзьями или «пляжами», вас не будет таких», — цитирует его РИА Новости.

Украинский лидер заявил, что зол на депутатов, военкомов и судей, которые стали фигурантами новых коррупционных скандалов и разборок, связанных с выездами за границу.

«Любое внутреннее предательство, любой «пляж» или любое личное обогащение вместо интересов Украины вызывают по меньшей мере ярость. Ярость. Запомните это», — добавил он.

Ранее глава украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Александр Новиков в эфире телемарафона анонсировал проверку руководящего состава военкоматов на предмет коррупции в течение трёх месяцев.

Зеленский заявил, что результаты проверки украинских военкомов неутешительные.

В Киеве задержали бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова по делу о незаконном обогащении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить