Зеленский заявил, что результаты проверки украинских военкомов неутешительные

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки украинских военкомов.

«Сегодня представили мне некоторые предварительные результаты проверок других военкомов, кроме бывшего одесского. Неутешительные результаты», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Александр Новиков в эфире телемарафона анонсировал проверку руководящего состава военкоматов на предмет коррупции в течение трёх месяцев.

В Киеве задержали бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова по делу о незаконном обогащении.