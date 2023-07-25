Зеленский заявил, что результаты проверки украинских военкомов неутешительные
- AP
«Сегодня представили мне некоторые предварительные результаты проверок других военкомов, кроме бывшего одесского. Неутешительные результаты», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Александр Новиков в эфире телемарафона анонсировал проверку руководящего состава военкоматов на предмет коррупции в течение трёх месяцев.
В Киеве задержали бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова по делу о незаконном обогащении.