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Зеленский заявил, что результаты проверки украинских военкомов неутешительные

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки украинских военкомов.
Зеленский заявил, что результаты проверки украинских военкомов неутешительные
  • AP

«Сегодня представили мне некоторые предварительные результаты проверок других военкомов, кроме бывшего одесского. Неутешительные результаты», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Александр Новиков в эфире телемарафона анонсировал проверку руководящего состава военкоматов на предмет коррупции в течение трёх месяцев.

В Киеве задержали бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова по делу о незаконном обогащении.

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