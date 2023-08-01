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Украинский депутат: власть в стране перейдёт к Раде в случае смерти Зеленского

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Украинский депутат Николай Княжицкий в интервью изданию Politico заявил, что председатель Верховной рады заберёт власть в стране себе в случае гибели президента Украины Владимира Зеленского или его неспособности выполнять свои обязанности по другим причинам.
Украинский депутат: власть в стране перейдёт к Раде в случае смерти Зеленского
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«Формально, согласно Конституции, линия преемственности ясна. Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берёт на себя председатель Верховной рады Украины», — сказал депутат.

По его мнению, данный сценарий гарантирует то, что в стране не возникнет вакуум власти.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что террористические акты на территории России ведут Зеленского к преждевременной смерти.

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