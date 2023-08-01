Украинский депутат: власть в стране перейдёт к Раде в случае смерти Зеленского
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«Формально, согласно Конституции, линия преемственности ясна. Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берёт на себя председатель Верховной рады Украины», — сказал депутат.
По его мнению, данный сценарий гарантирует то, что в стране не возникнет вакуум власти.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что террористические акты на территории России ведут Зеленского к преждевременной смерти.