Украинский депутат Николай Княжицкий в интервью изданию Politico заявил, что председатель Верховной рады заберёт власть в стране себе в случае гибели президента Украины Владимира Зеленского или его неспособности выполнять свои обязанности по другим причинам.

«Формально, согласно Конституции, линия преемственности ясна. Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берёт на себя председатель Верховной рады Украины», — сказал депутат.

По его мнению, данный сценарий гарантирует то, что в стране не возникнет вакуум власти.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что террористические акты на территории России ведут Зеленского к преждевременной смерти.