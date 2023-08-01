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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский идёт к преждевременной смерти, совершая теракты

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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что террористические акты на территории России ведут украинского президента Владимира Зеленского к преждевременной смерти.

«Такова реальность, это акт отчаяния номер один», — сказал экс-аналитик.

По его словам, подобные действия также свидетельствуют о военной слабости киевского режима.

Также Джонсон задался вопросом, почему Украина не может ничего противопоставить в качестве военного удара на поле боя.

«Они этого не делают, но продолжают атаковать миллиард других целей и рассказывать об этом небылицы», — передаёт слова Джонсона РИА Новости.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 августа была пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве и Московской области.

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