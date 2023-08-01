Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский идёт к преждевременной смерти, совершая теракты
«Такова реальность, это акт отчаяния номер один», — сказал экс-аналитик.
По его словам, подобные действия также свидетельствуют о военной слабости киевского режима.
Также Джонсон задался вопросом, почему Украина не может ничего противопоставить в качестве военного удара на поле боя.
«Они этого не делают, но продолжают атаковать миллиард других целей и рассказывать об этом небылицы», — передаёт слова Джонсона РИА Новости.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 августа была пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве и Московской области.