В Грузии активисты пришли на протест против прибытия лайнера с россиянами
Об этом информирует агентство «Батумелеби».
«Гражданские активисты и члены оппозиционной политической партии объявят акцию протеста в гавани Батуми с 12 часов ночи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все дороги к самому порту перекрыты полицией.
Ранее оппозиция в Грузии выразила недовольство заходом лайнера с россиянами в порт Батуми.
Позже президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией прибытие в Батуми лайнера из Сочи.
Также сообщалось, что российские туристы с лайнера в Батуми исполнили протестующей оппозиции «Катюшу».