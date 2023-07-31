В Грузии активисты пришли на протест против прибытия лайнера с россиянами

Граждане Грузии собрались около территории порта Батуми, где ожидается прибытие круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту, для проведения протеста.

Об этом информирует агентство «Батумелеби».

«Гражданские активисты и члены оппозиционной политической партии объявят акцию протеста в гавани Батуми с 12 часов ночи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все дороги к самому порту перекрыты полицией.

Ранее оппозиция в Грузии выразила недовольство заходом лайнера с россиянами в порт Батуми.

Позже президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией прибытие в Батуми лайнера из Сочи.

Также сообщалось, что российские туристы с лайнера в Батуми исполнили протестующей оппозиции «Катюшу».